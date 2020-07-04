Ataşehir'de ilginç olay: Kamyonet yatak odasına girdi - Son Dakika

Ataşehir'de ilginç olay: Kamyonet yatak odasına girdi

ATAŞEHİR'de sürücüsü 169 promil alkollü olan kamyonet kontrolden çıkınca bir evin duvarına çarparak yatak odasına girdi.

ATAŞEHİR'de sürücüsü 169 promil alkollü olan kamyonet kontrolden çıkınca bir evin duvarına çarparak yatak odasına girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük panik yaşandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 38 Sokak'ta meydana geldi. Yüksel Ö.'nün kullandığı 34 UJ 981 plakalı kamyonet, seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine geri geri gitmeye başladı. Kaldırımı aşan kamyonet 4 katlı binanın giriş katındaki evin duvarına çarparak yatak odasına girdi. O sırada içeride uyuyan Dikmen ailesi ise büyük bir gürültü ile uyanarak şok yaşadı. İlk önce deprem olduğunu düşünen aile, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Olayın ardından ihbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada polis, sürücü belgesi olmayan ve ayakta durmakta güçlük çeken sürücü Yüksel Ö.'ye alkol testi yaptı. 169 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücüye 6 bin 400 lira para cezası kesildi.

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Duvarı yıkarak yatak odasına giren kamyonet olay yerine gelen vinçle kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİM, NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Evde uyuduğu sırada bir anda yatak odasının penceresinden kamyonet girmesi ile şok yaşayan Naciye Dikmen ise o anları anlattı. Dikmen, "Uyuyordum birden bir gürültü oldu. Deprem oluyor zannettim, birden neye uğradığımı şaşırdım. Kendimde değildim, beni dışarı çıkardılar. Bina yıkılıyor sandık ama baktık hiçbir yer sallanmıyor. Dışarı çıkana kadar ne olduğunu anlayamadık. Dışarı çıktığımızda da bu görüntüyü gördük" şeklinde konuştu.

SÜRÜCÜ KONUŞTU

Kamyonetin sürücüsü Yüksel Ö. ise "Ben yukarı doğru gidiyordum. Geri geri geldi. Fren tutmadı, kaydı" dedi.


Deprem, Dikmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 04:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de ilginç olay: Kamyonet yatak odasına girdi - Son Dakika

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