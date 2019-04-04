Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de İmalathanede Yangın

Ataşehir'de İmalathanede Yangın

1 saat önce

Ataşehir'de temizlik ürünleri imalathanesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Ataşehir'de İmalathanede Yangın, System.String[]
Ataşehir'de temizlik ürünleri imalathanesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak'taki temizlik ürünleri imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, imalathaneye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, imalathanede hasar meydana geldi.

Sağlık ekiplerinin de tedbir amaçlı bekletildiği olayda, itfaiyecilerin kimyasallardan etkilenmemek için gaz maskesi taktıkları görüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:58 Kaynak: AA

Ferhatpaşa Mahallesi, İtfaiye, Ataşehir, Güncel
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