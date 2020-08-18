Ataşehir'de inşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada - Son Dakika

Ataşehir'de bir apartmanın inşaat iskelesinde tehlikeli şekilde çalışan inşaat işçileri görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Metrelerce yükseklikte çalışan işçilerin yeterli güvenlik önlemlerini almadıkları görüldü. İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması vatandaşın kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Ataşehir 'de işçilerin metrelerce yükseklikteki inşaat iskelesinde tehlikeli şekilde çalışması yürekleri ağza getirdi. İşçilerin yeterli güvenlik önlemlerini almadıkları görülürken, o anlar kameraya yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 12:38

Kaynak: İHA

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