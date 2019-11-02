Ataşehir'de iş makinasına çarpan kadın sürücü yaralandı

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki iş makinesine çarptı. Otomobili iş makinasının kepçesindeki dişlere saplanan kadın sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, İçerenköy Mahallesi, Topçu Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Derya Olgun (40) 34 VL 4320 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki iş makinasına çarptı. Otomobil iş makinasının kepçesindeki dişlere saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

UZUN SÜRE KAZANIN ŞOKUNU ATLATAMADI

Çevredekiler sürücünün yardımına koştu. Çarpmanın etkisiyle boynunun incindiği belirtilen Olgun'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Uzun süre kazanın şokunu atlatamayan kadın, tedbir amacıyla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir görgü tanığı, "Hanımefendi yukarı doğru çıkarken, nasıl olduysa park halindeki kepçeye çarptı. Aracın hava yastıkları açıldı. Yüzünden yaralandı. Biz de hemen ambulansa haber verdik" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.