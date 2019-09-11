Ataşehir'de iş merkezinde yangın

Ataşehir'de, 4 katlı iş merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İçerenköy Mahallesi Firuze Sokağı'ndaki 4 katlı iş merkezinin elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle iş merkezinde yoğun duman oluştu.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, oluşan yoğun duman nedeniyle iş merkezi çalışanları tahliye edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.