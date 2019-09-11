Ataşehir'de iş merkezinde yangın paniği

ATAŞEHİR'de 4 katlı bir iş merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Duman nedeniyle çalışanlar kendilerini dışarı atarken,,itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 15.00 sıralarında İçerenköy mahallesi Firuze Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir iş merkezinin elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Panodan çıkan dumanlar iş merkezine dolunca kısa süreli bir panik yaşandı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfiaye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, duman tahliye çalışması yapıldı. İş merkezinde dumandan etkilenen bazı çalışanlara ayran verildi.

İş merkezinde bir çalışan "elektrik kontağından çıkmış. Herkes dışarı çıktı. İtfaiye aradık müdahale ediyor " diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, binada meydana geldi.

- İstanbul