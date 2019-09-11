Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de iş merkezinde yangın paniği
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Ataşehir'de iş merkezinde yangın paniği

49 dakika önce

Ataşehir'de 4 katlı bir iş merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Ataşehir'de iş merkezinde yangın paniği, System.String[]

Ataşehir'de 4 katlı bir iş merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Duman nedeniyle çalışanlar kendilerini dışarı atarken,,itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın saat 15.00 sıralarında İçerenköy mahallesi Firuze Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir iş merkezinin elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Panodan çıkan dumanlar iş merkezine dolunca kısa süreli bir panik yaşandı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfiaye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, duman tahliye çalışması yapıldı. İş merkezinde  dumandan etkilenen bazı çalışanlara ayran verildi.
İş merkezinde bir çalışan "elektrik kontağından çıkmış. Herkes dışarı çıktı. İtfaiye aradık müdahale ediyor " diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, binada meydana geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Çalışanların panikle iş merkezinden çıkması
-İtifayenin müdahalesi
-Yangın çıkan elektrik panosundan görüntü
-Çalışalnların  görüntüsü
-Ayran içenlerden görüntü
-İtfaiye müdahalesi
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İçerenköy, Ataşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:00 Kaynak: DHA
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