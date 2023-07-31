Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın! Alevler binanın cephesini sardı

Hamit Gündoğdu:

Zamanında söyledik uyaranlarda çok oldu ama ne yazık ki yeni bir rant kapısı olan, ve dayatma ile mecbur tutulan bina mantolama işi esasen kurulu bir bombadan varksizdi... Çünkü bu malzeme genelde petrol ürünü yanıcı maddelerden yapılmaktadır...