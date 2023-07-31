İstanbul Ataşehir'de 17 katlı bir binanın dış cephesinde yangın çıktı. Binanın cephesini saran yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Olay yerinden ilk görüntüler:
Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın! Alevler binanın cephesini sardı - Son Dakika