Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın! Alevler binanın cephesini sardı - Son Dakika
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Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın! Alevler binanın cephesini sardı

31.07.2023 12:19

İstanbul Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Ataşehir'de 17 katlı bir binanın dış cephesinde yangın çıktı. Binanın cephesini saran yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın! Ekipler olay yerinde
Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinin çatısında yangın! Ekipler olay yerinde
Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın! Ekipler olay yerinde
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Zamanında söyledik uyaranlarda çok oldu ama ne yazık ki yeni bir rant kapısı olan, ve dayatma ile mecbur tutulan bina mantolama işi esasen kurulu bir bombadan varksizdi... Çünkü bu malzeme genelde petrol ürünü yanıcı maddelerden yapılmaktadır... Cevap Yaz 56 4 Yayından Kaldır
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DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın! Alevler binanın cephesini sardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın! Alevler binanın cephesini sardı - Son Dakika
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