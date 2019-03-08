Ataşehir'de İş Yeri Alev Alev Yandı
27 dakika önce
Ataşehir'de bir iş yerinde çıkan yangında çatı alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ataşehir
'de bir iş yerinde çıkan yangında çatı alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi 44. Sokak'ta bir iş yerinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının çıktığı iş yerinin çatısı alev alev yandı. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangına tanık olan bir vatandaş, "Cuma saatlerinden öncesiydi, birdenbire dumanlar yükselmeye başladı sonra alev aldı. İtfaiye biraz gecikti. Sonrasında itfaiye müdahale etmeye başladı" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:34 Kaynak: İHA
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