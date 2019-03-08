Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de İş Yeri Alev Alev Yandı

Ataşehir'de İş Yeri Alev Alev Yandı

27 dakika önce

Ataşehir'de bir iş yerinde çıkan yangında çatı alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir'de İş Yeri Alev Alev Yandı, System.String[]
Ataşehir'de bir iş yerinde çıkan yangında çatı alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi 44. Sokak'ta bir iş yerinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının çıktığı iş yerinin çatısı alev alev yandı. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına tanık olan bir vatandaş, "Cuma saatlerinden öncesiydi, birdenbire dumanlar yükselmeye başladı sonra alev aldı. İtfaiye biraz gecikti. Sonrasında itfaiye müdahale etmeye başladı" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:34 Kaynak: İHA

İtfaiye, Ataşehir, 3. Sayfa
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