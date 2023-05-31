Ataşehir'de iş yeri önünden kaçırılan kişinin cansız bedeni çuval içinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ataşehir'de iş yeri önünden kaçırılan kişinin cansız bedeni çuval içinde bulundu

31.05.2023 11:29

İstanbul'da Ataşehir'de iş yeri önünden kaçırılan 36 yaşındaki Metin Üreyil'in cansız bedeni, Üsküdar'daki bir iş yerinde çuval içinde bulundu. İddiaya göre alacak verecek meselesinden kaynaklanan olayda polisin operasyonu sürüyor.

Ataşehir Yenisahra'da 27 Mayıs Cumartesi günü iddiaya göre oto yıkamacı Metin Üreyil, iş yerinin önünden bir araca bindirilerek ormanlık alana götürüldü. Burada işkence edilen Metin Üreyil, darbedilerek öldürüldü. Sonrasında çuvala konulan Üreyil'in cesedi, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde banyo malzemeleri yapan bir işyerine götürüldü.

Ataşehir'de iş yeri önünden kaçırılan kişinin cesedi çuval içinde bulundu

CESEDİ ÇUVALIN İÇİNDE BULUNDU

Metin Üreyil'den haber alamayan yakınları, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin de yardımıyla Metin Üreyil'in Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine götürüldüğünü belirledi. Belirlenen adrese giden ekipler, Üreyil'in çuval içindeki cesedini buldu.

Ataşehir'de iş yeri önünden kaçırılan kişinin cesedi çuval içinde bulundu

ALACAK VERECEK MESELESİ İDDİASI

Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile fertleri Üreyil'in cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu morgu önünde alayarak bekledi. İşlemlerin ardından cenaze toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken polisin operasyonunun sürdüğü ve gözaltına alınanlar olduğu kaydedildi.

Ataşehir'de iş yeri önünden kaçırılan kişinin cesedi çuval içinde bulundu
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Mert kursun : Texas memleket nufusumuzdan fazla silahimiz palamiz bicagimiz var kokten temizlik lazim dunyada Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Ali Usda: Namus konusu yoksa. Caydırıcı bir kısas lazım. Cevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: zaten başka sebep olmaz... Cevap Yaz 15 5 Yayından Kaldır
500

Cumhuriyet Mahallesi, Ataşehir, Üsküdar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de iş yeri önünden kaçırılan kişinin cansız bedeni çuval içinde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
14:34 Almanya, kendi düğününe katılmak için başvuran Türk polise vize vermedi
14:28 Almanya, kendi düğününe katılmak için başvuran Türk polise vize vermedi
14:20 Icardi, Ümit Özat'ın saçlarının sarı-kırmızıya boyandığı halini paylaştı: Sözünü tutacağını umuyorum
14:14 Icardi, Ümit Özat'ın saçlarının sarı-kırmızıya boyandığı halini paylaştı: Sözünü tutacağını umuyorum
14:08 Ortak listeden Meclis'e giren 10 Gelecek Partili milletvekili CHP'den istifa etti
14:03 TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
14:02 Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba
13:57 TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
13:56 Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba
13:38 14 yaşındaki çocuk, annesini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü babasını tabancayla öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 15:01:58. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de iş yeri önünden kaçırılan kişinin cansız bedeni çuval içinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement