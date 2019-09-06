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Ataşehir'de iş yeri yangını

40 dakika önce

İstanbul Ataşehir'de, 3 katlı kafe ve restoranda çıkan yangın ağır hasara neden oldu.

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İstanbul Ataşehir'de, 3 katlı kafe ve restoranda çıkan yangın ağır hasara neden oldu.

Alt katında nargile kafe, üst katlarında lokanta ve konser salonu bulunan Barbaros Mahallesi Halk Caddesi'ndeki 3 katlı binada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu alevler söndürüldü.

Yangında binanın birinci ve ikinci katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

İstanbul, Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:52 Kaynak: AA
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