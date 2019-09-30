Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de iş yeri yangını
Son Dakika Güncel Haber

Ataşehir'de iş yeri yangını

38 dakika önce

Ataşehir'de, bir tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir'de iş yeri yangını, System.String[]

Ataşehir'de, bir tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangın sırasında küçük çaplı patlamalar oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle tamirhanedeki bir otomobil ve bazı malzemeler zarar gördü.

İçerenköy, Ataşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz
Soma Holding'in gökdeleni icradan satışa çıkarıldı Robert Mugabe'nin cansız bedenini çelik tabuta koyup üzerine beton döktüler Sakarya'da tabutun içinden bonzai çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 14:05:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de iş yeri yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]