Ataşehir'de iş yeri yangını - Son Dakika

Ataşehir'de iş yeri yangını

29.11.2020 10:25
Ataşehir'de iş yeri yangını, System.String[]

Ataşehir'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi G 61 Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İş makineleriyle kapalı olan havalandırma bölümü, söküldü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ferhatpaşa Mahallesi, Ataşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de iş yeri yangını - Son Dakika


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