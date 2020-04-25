ATAŞEHİR'DE İŞ YERİNDE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN - Son Dakika

Ataşehir 'de bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis ekipleri, içeride bulunan 7 kişiye hem koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları için toplam 28 bin 385 lira para cezası kesti. İş yerinin sahibi olan iki kişiye ayrıca adli işlem uygulandı ve ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine denetim yaptı. Denetimler kapsamında, Esatpaşa Mahallesi Turan Sokak'ta bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Ekipler tarafından dün saat 01.00 sıralarında adrese düzenlenen baskında iş yerinde iki masa ile çok sayıda sandalyenin bulunduğu, içeride 7 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymayarak toplu halde oturduğu ve kumar oynandığı görüldü. Ayrıca iş yerinin de ruhsat belgesi olmadığı ve ikamet olarak kullanıldığı belirlendi. İş yerindeki 7 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği 3 bin 180 lira idari para cezası kesilirken, içlerinden 5 kişiye de ayrıca 'kumar oynamak' suçundan bin 225 lira para cezası kesildi. Diğer 2 kişiye ise 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Ruhsat belgesi olmayan iş yeri de ekipler tarafından mühürlendi.

- İstanbul