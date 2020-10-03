Son dakika: Ataşehir'de iş yerinden 170 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika

Ataşehir 'de girdikleri iş yerinden 170 bin lira değerinde hırsızlık yapan dört şüpheliden ikisi yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, İçerenköy Mahallesi, Şehit Cem Nuri Sokakta bulunan iş yerinde 7 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarında şüpheliler iş yerinin kapı kilidini kırarak içeri girdi ardından 170 bin lira değerinde 45 adet araç teyibi, 473 araç kamerası, 68 adet araç içi televizyon ve 67 adet araç içi monitör çalarak araçlarına yükleyip kaçtı. İş yeri sahibi M. S. 'nin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlığın meydana geldiği bölge ve civarda kamera incelemesi yaptı. Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, 30 Eylül Çarşamba günü 2 şüpheliyi yakaladı. Görüntülere yansıyan diğer şüphelilerin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şubeye getirilen Kazım D.(34) ve Tarık D. (18)'nin çok sayıda suçlardan poliste kayıtları olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin beyaz renkli panelvan araçla olay yerine geldikleri, kapıyı açarak içeri girdikten sonra kısa süre içerisinde iş yerindeki ürünleri araçlarına yükleyip oradan ayrıldıkları görüldü. Ayrıca, hırsızlığı fark eden bir vatandaş da cep telefonu kamerasıyla o anları saniye saniye kaydetti.

- İstanbul