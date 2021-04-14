Ataşehir'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ataşehir'de bir iş yerinden oyun konsolları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 3 oyun konsolunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. İş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı B.G., M.G. ve S.Ş'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler olayın ardından otomobille kaçan şüphelileri Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde yakaladı.

İncelemede S.Ş. ve M.G.'nin "hırsızlık" suçundan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., M.G. ve S,Ş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.