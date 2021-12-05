Ataşehir'de kumar oynayanlara baskın - Son Dakika

Ataşehir'de kumar oynayanlara baskın

İSTANBUL - Ataşehir'de polis ekipleri bir işyerinde kumar oynayanlara baskın düzenledi. Yapılan baskında 10 adet dizüstü bilgisayarların, sanal tombala oyunu için kullanıldığı belirleyen ekipler, 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saat 03.45 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesinde bulunan bir işyerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Polis ekipleri, adrese geçerek yapılan araştırmada, işyeri kapısının kapalı olduğunu, tabelasının bulunmadığını kapısının kilitli olduğunu belirledi. Çevrede yapılan bekleme ve inceleme esnasında işyerinden 2 şahsın çıktığını gören ekipler, şahısları kıskıvrak yakaladı. Öte yandan işyerinde yapılan kontrolde; 10 adet Dizüstü Bilgisayar ele geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından bilgisayarların, sanal tombala oyunu için kullanıldığı tespit edildi. İşyeri içerisinde bulunan 3 şahıs daha ekipler tarafından yakalandı. İşyeri sorumlusu Ş.A. isimli şahıs hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Toplam 4 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. İşyeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi.