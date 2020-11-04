Ataşehir'de işletmelere korona denetimi - Son Dakika

Ataşehir'de işletmelere korona denetimi

04.11.2020 13:15

- Ataşehir'de işletmelere korona denetimi Maske takmayan kıraathane sahibi; "Nefes almak için çıkardım" demesi dikkat çekti Ataşehir'de işyeri ve restoranlara yönelik korona denetimi yapıldı.

- Ataşehir'de işletmelere korona denetimi

Maske takmayan kıraathane sahibi; "Nefes almak için çıkardım" demesi dikkat çekti

İSTANBUL - Ataşehir'de işyeri ve restoranlara yönelik korona denetimi yapıldı. Denetimler esnasında ceza kesilen kıraathane sahibi; "Biraz hava almak için dükkanı açtım" demesi dikkat çekti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversite etrafındaki işyeri, kafe, restoran ile kıraathanelerde korona denetimi yaptı. Kayışdağı Caddesi'nde bulunan mekanları denetleyen ekipler, yönetmeliğe uymayan işletmelere idari para ceza kesti. Bir kıraathane sahibine maske takmadığı için para cezası kesildi. Maske takmadığı için para cezası kesilen işletme sahibi Erkan Tuna; "Nefes almak için çıkardım" demesi dikkat çekti.

Kayışdağı Caddesi üzerinde işletmeleri gezen polis ekipleri korona genelgesi hakkında bilgi verdi.

Ataşehir'de işletmelere korona denetimi
Ataşehir'de işletmelere korona denetimi
Ataşehir'de işletmelere korona denetimi
Ataşehir'de işletmelere korona denetimi
Ataşehir'de işletmelere korona denetimi
Ataşehir'de işletmelere korona denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Üniversite, İstanbul, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de işletmelere korona denetimi - Son Dakika


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