Ataşehir'de işletmelere korona virüs denetimi - Son Dakika
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Ataşehir'de işletmelere korona virüs denetimi

6 saat önce

Ataşehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri restoran lokanta ve fırın gibi iş yerlerine denetim yapıyor.

Ataşehir'de işletmelere korona virüs denetimi, System.String[]

Ataşehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri restoran lokanta ve fırın gibi iş yerlerine denetim yapıyor. Ekipler, iş yerlerinin içerisinde müşteri olup olmadığını kontrol ederek esnafı alınması gereken tedbirler konusunda uyarıyor.


Ataşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında; restoran, lokanta ve fırın gibi gıda üretim-satış yerleri ile market ve diğer iş yerlerini aralıksız denetleyerek alınması gereken önlemleri bildiriyor.


İş yerlerini denetleyen ekipler, paket servis dönemine geçen restoranları tek tek kontrol ediyor. Açık durumda olan ve faaliyetlerine devam eden iş yerlerine "gel-al" ve "paket servis" hizmeti yapmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca içeride müşteri olup olmadığı ve servis açılıp açılmadığı da kontrol ediliyor ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yapılıyor.


İşletmeleri zabıta ekipleri ile denetleyen Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, "Korona virüsü çıktığından bu yana belediyemizin bütün birimleri ile birçok alanda denetimlerimize başladık. Bugün de biz ruhsat denetleme müdürlüğümüz, zabıta müdürlüğümüz aracığıyla esnaflarımızı ziyaret ediyoruz, esnaflarımıza uyarılarda bulunuyoruz. Her zamankinde daha özenli ve titiz olmamız gerektiğinin altını çiziyoruz. Halkın sağlığı bizim için çok önemli gıda ürünü satan iş yerlerimizin Sağlık Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanı'nın belirlemiş olduğu kurallar dahilinde birebir ziyaret edilmesi gerekiyor. Vatandaşlar ile temasta sosyal mesafemizi koruyacağız. Diğer yandan eldiven ve maske mutlak surette takacağız bu tür işletmelerde. Müşteriyle esnaf karşı karşıya gelince yine o mesafe korumalı en azından bir buçuk metre şartını korumaları lazım diğer yandan da açık ürün kesinlikle satılmaması lazım" dedi. - İSTANBUL

Ataşehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:33 Kaynak: İHA

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