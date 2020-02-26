Ataşehir'de, İstanbul Otobüs AŞ'ye ait içi yolcu dolu otobüs ile otomobil çarpıştı. - Son Dakika

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Ataşehir'de, İstanbul Otobüs AŞ'ye ait içi yolcu dolu otobüs ile otomobil çarpıştı.
6 saat önce
Ataşehir'de, İstanbul Otobüs AŞ'ye ait içi yolcu dolu otobüs ile otomobil çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
Ataşehir'de, İstanbul Otobüs AŞ'ye ait içi yolcu dolu otobüs ile otomobil çarpıştı. Reklam panosuna çarpan otobüs havada asılı kalırken bir işi yaralandı. - İSTANBUL
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