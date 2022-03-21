ATAŞEHİR'DE İSTEK PARÇA KAVGASINDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE İSTEK PARÇA KAVGASINDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

21.03.2022 20:57
ATAŞEHİR'DE İSTEK PARÇA KAVGASINDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ATAŞEHİR'de bir müşterinin istek parça talebiyle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada, türkü evi savaş alanına döndü.

–ATAŞEHİR'de bir müşterinin istek parça talebiyle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada, türkü evi savaş alanına döndü. Şişe, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgada, adliyeye sevk edilen Hacı Ö. (32) "Silahla kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi gecesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir türkü evinde meydana geldi. İddialara göre, sahneye çıkan Türkücü Azad Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı. Bu sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi. Azad Doğanay türküyü söylemeye devam edince gerginlik yaşandı.

Sözlü başlayan tartışma bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. İstek türküyü beğenmeyen grup, masalarındaki her şeyi sahneye attı. Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı. Türkü evinde müşteriler arasında büyük panik ve korku yaşandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİKavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis işyeri çalışanları Ç.K. (28), F.K. (26), A.D. (31) ile müşteri olarak işyerinde bulunan H.Ö. (32), H.Ö. (35) ve U.Ö. (31) kavgaya karıştıkları öğrenip konu ile ilgili inceleme başlattı. Aynı gece yapılan çalışmalar neticesinde kavgaya karışan iki taraftaki 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler olayın Azad Doğanay'ın seslendirmek istediği türküye tepki gösteren H.Ö. (32) isimli kişinin bardak ve alkol şişesi fırlatmasıyla olayın meydana geldiği belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ç.K, F.K, A.D, H.Ö. (35) ve U.Ö polis merkezindeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Hacı Ö. (32) "Kasten yaralama" suçundan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

KİMİN KİMİNLE KAVGA ETTİĞİ BELLİ DEĞİLDİSavcılık ifadesinin alınmasının ardından Hacı Ö.'yü "Silahla kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.Hacı Ö.'nün hakimlikteki sorgusunda olayın yaşandığı mekanın sahibi olduğunu belirterek "5 kişi geldi. Lavaboya gittim, lavabodan geldikten sonra masaya oturdum. Ardından birkaç dakika geçtikten sonra sanatçının koruması benim masama geldi. F.K. kafama şişeyle vurdu. Ondan sonra ben mekandan çıktım. Orada en çok darbe alan ben oldum, mekanı dağıttılar. Ben silahla saldırmadım. Ortamda bira şişeleri etrafa atıldı. Mekan çok kalabalıktı. Kimin kiminle kavga ettiği belli değildi. Kemik kırığının nasıl olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDIAnadolu Sulh Ceza Hakimliği ise Hacı Ö.'nün sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Görüntü dökümü--------------------Azad Doğanay ile röp-Çetin Doğanay ile röp-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
YORUMLAR
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Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar İSTANBUL-TÜRKÜ BARDAKİ KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL-TÜRKÜ BARDAKİ KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cumartesi, Polis, kavga, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE İSTEK PARÇA KAVGASINDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE İSTEK PARÇA KAVGASINDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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