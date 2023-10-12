Ataşehir'de Engin Polat'a ait işyerine önceki akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken saldırganın iş yerinin girişinde bulunan çalışana doğru ateş ettiği görülüyor.
Çarşamba akşamı saat 19.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde Engin Polat'a ait iş yerine henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 18.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Kuaförün camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken işletmede maddi hasar oluştu. Silahlı saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önünde duran kasklı bir kişinin, iş yeri çalışanının olduğu yöne doğru silahla defalarca ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca, saldırı anında kaldırımda yürüyen bir vatandaşın panik halinde koştuğu ve saldırganın kaçtığı anlarda da yer alıyor.
Engin Polat'a ait kuaföre saldırıdan bir gün önce yine eşi Dilan Polat' ait güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında olmuş ve işletmede maddi hasar meydana gelmişti. Merkezdeki bazı camlar kırılmış ve kırılan camlar siyah bir kaplamayla kapatılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.Engin Polat'a ait güzellik merkezine silahlı saldırı
Son Dakika › 3. Sayfa › Engin Polat'ın merkezine yapılan silahlı saldırı kamerada - Son Dakika