Ataşehir'de kaçak yapılarla mücadele sürüyor - Son Dakika
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Ataşehir'de kaçak yapılarla mücadele sürüyor

6 saat önce

Ataşehir Belediyesi, ilçe sınırlarındaki ruhsatsız ve kaçak yapılarla mücadele etmeye devam ediyor.

Ataşehir'de kaçak yapılarla mücadele sürüyor, System.String[]

Ataşehir Belediyesi, ilçe sınırlarındaki ruhsatsız ve kaçak yapılarla mücadele etmeye devam ediyor.


Ataşehir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün yaptığı yıkım çalışması kapsamında, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün desteği ile İSKİ, AYEDAŞ, İGDAŞ ve Emniyet güçlerinin katılımıyla, Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki ruhsatsız, kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.


Ekipler 5 Mart 2020 Perşembe sabahı, izinsiz olarak yapılan 22 adet kaçak, hangar tipi yapıyı gerekli önlemler alarak yıktı.


Kaçak yapılaşmayla her zaman olduğu gibi bundan sonra da etkin mücadele edilecek Ataşehir'de, ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına devam edilecek. - İSTANBUL

Ferhatpaşa Mahallesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:28 Kaynak: İHA
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