Ataşehir'de kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı - Son Dakika

Ataşehir'de kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı

7 saat önce

Ataşehir'de bir binanın teras katından kadın çığlıkları duyulması üzerine adrese giden polis ekipleri, evin uyuşturucu tarlasına çevrildiğini fark etti.

Ataşehir'de kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı, System.String[]

Ataşehir'de bir binanın teras katından kadın çığlıkları duyulması üzerine adrese giden polis ekipleri, evin uyuşturucu tarlasına çevrildiğini fark etti. Evde yapılan aramalarda Hint keneviri, narkotik madde ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şahıstan biri tutuklandı.


Ataşehir'de İnönü Mahallesinde 15 Şubat Cumartesi günü 01.00 sıralarında gerçekleşen olayda, bir binanın teras katından kadın çığlık sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kapıyı açan şahıslara konu sorulduğunda şahısların tedirgin ve şüpheli davranışlarından şüphelenen polis, dairenin içinden yoğun şekilde narkotik madde kokusu geldiğini ve kapıya yakın yerde narkotik madde yetiştirme düzeneğine benzer düzenek olduğu fark etti. Yapılan incelemede bahse konu adreste Ayhan isminde bir şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı yönünde istihbari bilgi olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahıslar Ayhan Ö. (48), Serkan M. (33) ve Serhan P. (25) yakalanarak gözaltına alındı.


Adreste yapılan aramada; 3 kök Hint keneviri, 6 dal halinde ağırlıkları toplamı 12,9 gram gelen narkotik madde, klipsli poşet içerisinde 5,4 gram gelen kenevir tohumu, 2 adet LED ışıklandırma cihazı, 1 adet hassas terazi, 1 adet nem ölçme cihazı, çok sayıda klipsli poşet, 3 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait 3 adet sim kart ele geçirildi.


Yakalanan şahıslardan Ayhan Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, Serkan M. ve Serhan P. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Ataşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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Kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı
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