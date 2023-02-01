Ataşehir'de kadın cinayeti: Öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar - Son Dakika
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Ataşehir'de kadın cinayeti: Öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar

01.02.2023 20:20

Ataşehir'de kadın cinayeti: Öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar İstanbul'un Ataşehir ilçesinde itfaiye ekipleri yangına gittikleri evde bazanın içinde çarşafa sarılı halde yanmış kadın cesedi buldu.

Ataşehir'de kadın cinayeti: Öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar
İSTANBUL - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde itfaiye ekipleri yangına gittikleri evde bazanın içinde çarşafa sarılı halde yanmış kadın cesedi buldu. Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.Olay, saat 13.30 sıralarında Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerine bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binadan dumanların çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri ivedilikle olay yerine sevk edildi. Dumanların yükseldiği daireye müdahale için giren ekipler bazanın içinde çarşafa sarılı şekilde yanmış olan ve henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kadın cesedi ile karşılaştı. Yanık cesedin yanında ise balta bulunduğu belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri savcı nezareti eşliğinde daire içerisinde inceleme yaptı. Evde kiracı olan yabancı uyruklu 2 kişi ile evin sahibi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor."2 gün önce öldürmüşler"Yaşanan olayı anlatan Hayriye Aktaş, "Duyduğum kadarıyla 2 gün önce öldürmüşler, şişmiş. Şişince halıya sarıp yakmışlar. Yabancı uyrukluymuş." dedi

Kaynak: İHA
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Ataşehir'de kadın cinayeti: Öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar Ataşehir'de kadın cinayeti: Öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar

Ataşehir, İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de kadın cinayeti: Öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de kadın cinayeti: Öldürdükleri kadını bazaya koyup yaktılar - Son Dakika
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