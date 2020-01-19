Ataşehir'de kadın hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Ataşehir'de kadın hırsızlar yakalandı

6 saat önce

Ataşehir'de bir evden hırsızlık yapan 2 kadın, yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ataşehir'de kadın hırsızlar yakalandı, System.String[]

Ataşehir'de bir evden hırsızlık yapan 2 kadın, yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde hırsızlık için bir eve giren G.B. (20) ve E.K. (20), Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini görünce binadan çıkıp koşmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan kadınlar gözaltına alındı. Bu sırada kadınları yere attığı hırsızlığa konu taş işlemeli altın bileklik ve kapı dili düşürmeye yarayan esnek plastik parça polis tarafından bulundu. Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerden G.B.'nen 9 adet evden hırsızlık ve 1 adet açıktan hırsızlık olmak üzere 10 suç kaydı, E.K.'nin ise 4 adet evden hırsızlık ve 1 adet açıktan hırsızlık olmak üzere 5 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

Ataşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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