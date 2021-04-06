Haber Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Ataşehir'de sabah saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari araç çarptı. Çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kanser olduğu öğrenilen genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurlu(23)'ya hızla gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın park halinde bulunan bir otobüsün altına girdi. Kanser hastası olduğu öğrenilen kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Sürücünün ifadesinde kadına çarptığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ATAŞEHİR'DE KADINA ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI - Son Dakika