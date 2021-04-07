ATAŞEHİR'DE KADINA ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Ataşehir 'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan H.B., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurlu(23)'ya hızla gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın park halinde bulunan bir otobüsün altına girdi. Kanser hastası olduğu öğrenilen kadına çarpan H.B.,(40) isimli sürücü olay yerinden kaçtı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçan sürücü yakalayarak gözaltına aldı. Sürücünün ifadesinde kadına çarptığını fark etmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından "Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermekten" Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

- İstanbul