Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- ATAŞEHİR'de iş kadını Sibel Koçan'ın çalıştığı holding önünde öldürülerek, yanındaki 3 milyon 300 bin liranın gasp edilmesi olayında gözaltındaki 7 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 7'si daha Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye sevk edilenler arasında arabada bulunan iki kişinin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 6'sı daha önce adliyeye sevk edilmiş, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanmıştı.