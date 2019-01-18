Ataşehir'de Kadınlar Çevre İçin Bez Çanta Dikiyor

Ataşehir
'deki kadınlar kullanılmayan giysiler ve atık kumaşlardan bez çantalar dikerek ücretsiz dağıtıyor.
Ataşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevreye zarar veren plastik poşetlerin kullanımının sınırlandırılması amacıyla yılbaşından itibaren ülke çapında başlatılan yeni uygulamayla bez torba, file ve kese kağıdı kullanımında artış yaşandı.
Bu kapsamda harekete geçen belediye Ataşehir Gönüllüleri Derneği ile hayata geçirdiği çalışmayla kullanılmayan giysiler ve atık kumaşlardan bez çantalar dikerek ücretsiz dağıtmaya başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal
Bağdatlıoğlu, şunları kaydetti:
"Ataşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla ilçede plastik poşet kullanımı 15 Mart 2013'te yasaklanarak bez torba, file, kese kağıdı ve doğada çözülebilen poşet kullanımı zorunluluk haline getirilmişti. Biz de o tarihten itibaren Ataşehir Belediyesi olarak 'Bez Doğrusu Pes Doğrusu' sloganıyla başlattığımız kampanyamızla birlikte bez torba, file, kese kağıdı ve biyobozunur poşet kullanımını teşvik etmek için tanıtım kampanyaları hazırlayıp, bez torba ve kese kağıdı dağıtımı yaptık. Ataşehir'de yaşayanlara bez çantaların nasıl yapıldığını öğreterek farkındalık yaratalım istedik. Bez torba yapmak için de yeni bir kumaş almaya gerek olmadığını, kullanmadığımız giysi ve kumaşlardan güzel bez çantalar yapabiliriz diye düşündük. İlçede kadınlar bez çanta dikerken, çocuklar da Belediye ile Ataşehir Kent Konseyi
'nin ortak gerçekleştirdiği atölyede kese kağıdı yapmayı öğrendiler. Belediyeye bağlı Erdal Eren
Sivil Toplum Merkezi'nde eğitmenlerden kese kağıdı yapmayı öğrenen çocuklar, hem eğlendi hem de öğrendi. El becerilerini de geliştiren çocuklar bu atölyede evlerinde kullanılacak kese kağıtlarını ürettiler."