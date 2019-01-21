Ataşehir'de Kafede Silahlar Konuştu: 1 Yaralı

Ataşehir Bulvarı üzerindeki bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ataşehir Bulvarı üzerindeki bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, Ataşehir'de bir kafada bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Kafede bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında silahlı kavga çıkıt. Kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olayda kafe kan gölüne dönerken, civardaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olayda yaralanan 1 kişinin 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

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