Ataşehir'de Kafede Silahlar Konuştu: 1 Yaralı
1 saat önce
Ataşehir'de kafede silahlar konuştu: 1 yaralı Kafe kan gölüne döndüİSTANBUL - Ataşehir Bulvarı üzerindeki bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Ataşehir
'de kafede silahlar konuştu: 1 yaralı
Kafe kan gölüne döndü
İSTANBUL - Ataşehir Bulvarı üzerindeki bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay Ataşehir'de bir kafada bugün saat 14;30 sıralarında meydana geldi. Kafede bilinmeyen bir nedenden iki kişi arasında silahlı kavga çıkıt. Kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olayda kafedeki masa ve sandalyeler kan gölüne dönerken, civardaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olayda yaralanan 1 kişinin 112 Acil Servis
ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:47 Kaynak: İHA
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