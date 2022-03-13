Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının barakaları yandı - Son Dakika
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Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının barakaları yandı

13.03.2022 10:37
Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının barakaları yandı

İstanbul Ataşehir'de inşaat halindeki binanın bahçesinde bulunan barakalar yandı.

İstanbul Ataşehir'de inşaat halindeki binanın bahçesinde bulunan barakalar yandı.

İçerenköy Mahallesi Ali Nihat Tarlan Caddesi'ndeki inşaatın bahçesinde kağıt toplayıcılarının depo ve yatakhane olarak kullandığı 3 prefabrik barakada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle prefabrik yapılar kullanılamaz hale geldi.

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Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynerde yangın Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynerde yangın Ataşehir'de işçilerin kaldığı konteyner baraka alevlere teslim oldu Ataşehir'de işçilerin kaldığı konteyner baraka alevlere teslim oldu

Prefabrik, Ataşehir, Yangın, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının barakaları yandı - Son Dakika


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