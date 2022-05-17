Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın - Son Dakika
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Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın

17.05.2022 20:21

Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın Yanan depo havadan görüntülendi Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının kağıtlarını ve kartonlarını biriktirdiği bir depoda yangın çıktı.

Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın

Yanan depo havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının kağıtlarını ve kartonlarını biriktirdiği bir depoda yangın çıktı. Deponun ve içerisindeki kağıt ve kartonlarında yanması nedeniyle çevreye yoğun duman ve alev yükseldi. Yanan depo ve itfaiyenin müdahalesi havadan görüntülendi.

Yangın, Ataşehir'de kağıt toplayıcıların kağıt ve kartonlarını biriktirdiği bir depoda 13.30 sıralarında yangın çıktı. Depo ile beraber biriktirilen kağıt ve karton atıkların da yanmasıyla çevreye yoğun duman ve alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan yanan depo ve yangına itfaiyenin müdahale ettiği anlar dron ile görüntülendi.

Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın
Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın
Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın
Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın

YORUMLAR
500
KAYNAK YAPARKEN ÇIKAN YANGINDA, DEPO İLE EV YANDI KAYNAK YAPARKEN ÇIKAN YANGINDA, DEPO İLE EV YANDI Yıldırım düşen evin çatısı yandı Yıldırım düşen evin çatısı yandı
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ataşehir, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın - Son Dakika
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