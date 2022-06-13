Ataşehir'de kalabalık bir grubun darbederek kolundan bıçakladığı kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ataşehir'de kalabalık bir grubun darbederek kolundan bıçakladığı kişi hastaneye kaldırıldı

13.06.2022 15:06
Ataşehir'de kalabalık bir grubun darbederek kolundan bıçakladığı kişi hastaneye kaldırıldı

Ataşehir'de bir hurda deposuna gelen kalabalık bir grup, darbettikleri kişiyi daha sonra bıçakla yaraladı.

Ataşehir'de bir hurda deposuna gelen kalabalık bir grup, darbettikleri kişiyi daha sonra bıçakla yaraladı.

Yenisahra Mahallesi'nde bulunan atık kağıtların ve ambalajların toplandığı hurda deposuna gelen yaklaşık 20 kişilik grup, çalışanlardan J.Y'yi darbettikten sonra bıçakla yaraladı.

Şüpheliler, olayın ardından bölgeden uzaklaşırken, kolundan yaralanan J.Y, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin J.Y'yi yabancı uyruklu olduğunu düşündükleri için bıçakladıkları öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de kalabalık bir grubun darbederek kolundan bıçakladığı kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ataşehir'de kalabalık bir grubun darbederek kolundan bıçakladığı kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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