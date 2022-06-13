Ataşehir 'de bir hurda deposuna gelen kalabalık bir grup, darbettikleri kişiyi daha sonra bıçakla yaraladı.

Kaynak: AA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de kalabalık bir grubun darbederek kolundan bıçakladığı kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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