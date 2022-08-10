Ataşehir'de kaldırımda tartıştığı kadına yumrukla saldıran kişiye çevredekiler müdahale etti. O anlar araç kamerasına yansıdı. Ataşehir'de kaldırımda yürüyen kişi, yanındaki kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından ismi öğrenilemeyen kişi kadına yumrukla saldırdı. Çevredekilerin araya girerek kadını kurtardı. O anlar bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
SALDIRI KAMERADA
Kameraya yansıyan görüntülerde, kadının boynunu sıkan kişinin, daha sonra yumrukla kadına saldırdığı, çevredeki vatandaşların müdahale ettiği görülüyor.
Son Dakika › Güncel › ATAŞEHİR'DE KADINA SALDIRANA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika