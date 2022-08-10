ATAŞEHİR'DE KADINA SALDIRANA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE KADINA SALDIRANA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

10.08.2022 13:16
ATAŞEHİR'DE KADINA SALDIRANA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Ataşehir'de kaldırımda tartıştığı kadına yumrukla saldıran kişiye çevredekiler müdahale etti.

Ataşehir'de kaldırımda tartıştığı kadına yumrukla saldıran kişiye çevredekiler müdahale etti. O anlar araç kamerasına yansıdı. Ataşehir'de kaldırımda yürüyen kişi, yanındaki kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından ismi öğrenilemeyen kişi kadına yumrukla saldırdı. Çevredekilerin araya girerek kadını kurtardı. O anlar bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRI KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde, kadının boynunu sıkan kişinin, daha sonra yumrukla kadına saldırdığı, çevredeki vatandaşların müdahale ettiği görülüyor.

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Kaynak: DHA

Ataşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE KADINA SALDIRANA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE KADINA SALDIRANA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika
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