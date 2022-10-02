Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE KALDIRIMDAKİLERE YOLDAKİ ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI, 3 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE KALDIRIMDAKİLERE YOLDAKİ ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI, 3 YARALI

02.10.2022 22:08

Son dakika habere göre ATAŞEHİR'de, kaldırımda oturdukları sırada yoldaki araçtan silahla ateş edilen 3 kişi yaralandı.

ATAŞEHİR'de, kaldırımda oturdukları sırada yoldaki araçtan silahla ateş edilen 3 kişi yaralandı. Kimlikleri belirlenen saldırganların yaraladıkları kişilerle husumetli oldukları öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Ferhatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda oturan Mustafa B., Yaşar Ö. ve Ali B.'ye yoldan geçen araç içinden ateş açıldı. Saldırıda 3'ü de yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Çalışma yapan polis ekipleri, saldırganların Ertaç Ç. Engin Ç. ve Olcay Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin, yaraladıkları kişilerle husumetli oldukları öğrenildi. 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Ferhatpaşa Mahallesi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE KALDIRIMDAKİLERE YOLDAKİ ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI, 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE KALDIRIMDAKİLERE YOLDAKİ ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI, 3 YARALI - Son Dakika
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