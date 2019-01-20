Ataşehir'de Kamyonet Kasasından Malzeme Çalan Hırsız Kamerada

Ataşehir'de kamyonet kasasından malzeme çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Ataşehir'de kamyonet kasasından malzeme çalan hırsız polis tarafından yakalandı. Zanlının birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.



Olay, 16 Ocak günü Ataşehir Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında A.D (25) isimli şahıs park halindeki bir kamyonetin arka brandasını keserek, araç içerisinde bulunan malzemeleri çalmak istedi. O esnada Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü ekipleri şahsı fark ederek suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahsın aynı gün saat 14.00 sıralarında bir araç içerisinden dizüstü bilgisayar çaldığı ve yine aynı gün 16.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi'nde bulunan bir okulun güvenlik görevlisini tehdit ederek okuldan 40 TL para çaldığı öğrenildi. Ayrıca zanlının bir hırsızlık, 3 uyuşturucu madde kullanmak olmak üzere 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri biten A.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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