Ataşehir'de kamyonete çarpan araç yan yattı... O anlar kamerada - Son Dakika

Ataşehir'de kamyonete çarpan araç yan yattı... O anlar kamerada

İSTANBUL Ataşehir'de aşırı hız yapan ticari araç sürücüsü cadde üzerinden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada ticari araç yola savrularak yan yattı. Araç içerisinde bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Salı günü saat 12.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 ETP 134 plakalı ticari araç sürücüsü sokak içerisinden caddeye doğru aşırı hızla ilerlediği esnada cadde üzerinde seyir halinde olan 34 VN 6812 plakalı kamyonetle çarpıştı. Ticari araç çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yan yattı. Camları patlayan araç içerisinde bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıları araç içerisinden çıkartarak ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Burada insan da ölebilirdi"

Yaşanan kaza esnasında olay yerinde bulunan Kaan Özdemir isimli vatandaş, "Biz burada esnafız. Öğle yemeğine çıkmıştık. Sanki bomba patlamış gibi bir ses duyduk. Geldiğimizde araç burada yan yatıyordu. Tabi insanın içi acıyor. Hemen çevredeki esnaflar toplanıp yardımcı olduk. Araç içerisindeki çocukları çıkardık. Dudakları patlamıştı. Burada sürekli kaza oluyor. Herhangi bir uyarı yok. Burada insanda ölebilirdi. Sürücülerde hız yapınca bu kazalar meydana geliyor" diye konuştu.