Son dakika haberi! İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE KAZADA ÖLEN DOKTORUN YENGESİ: KUZU GİBİYDİ, ÖLÜM HİÇ YAKIŞMADI ONA - Son Dakika
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Son dakika haberi! İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE KAZADA ÖLEN DOKTORUN YENGESİ: KUZU GİBİYDİ, ÖLÜM HİÇ YAKIŞMADI ONA

13.10.2022 07:57

Son dakika haberi: ATAŞEHİR'de taksiye çarpan kamyonet, daha sonra kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı.

ATAŞEHİR'de taksiye çarpan kamyonet, daha sonra kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, haberi alarak kaza yerine gelen yengesi Aslı Durlanık  gözyaşları içinde "Kuzu gibiydi, kimseyi incitmeyen... Ölüm hiç yakışmadı ona." dedi.

Kaza, Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı caddesinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen 34 FTG 740 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki taksiye çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı. Kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralanırken, Doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

ÖLEN DOKTORUN YENGESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Buğra Kaan Yücebaş olduğu tespit edildi. Yücebaş'ın dükkanın önünde anne ve babasını beklerken kamyonetin çarptığı belirtildi. Kaza haberini alarak olay yerinde gelen yengesi Aslı Durlanık gözyaşlarına boğuldu.

Kazayı telefona babasından öğrendiğini anlatan Aslı Durlanık "Buğramızı kaybettik. Anne baba burayı işletiyorlardı. O da yardımcı oluyordu. Kuzu gibiydi, çok tatlıydı. Hiç kimseyi incitmezdi. Ölüm yakışmadı ona." dedi.

Kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Buğra Kaan Yücebaş'ın Acil Serviste Pratisyen Hekim olarak görev yaptığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor

Görüntü dökümü

-Kaza yerinden görüntü

-İşyerinden görüntü

-Zarar gören motor ve dükkandan görüntü

-Yengesinin ağlarken görüntüsü

-Yengesini ile röp

-Genel ve detay görüntüler


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Son dakika haber... Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti Son dakika haber... Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti Bakkaldan dönen küçük kıza köpekler saldırdı... O anlar kamerada Bakkaldan dönen küçük kıza köpekler saldırdı... O anlar kamerada
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE KAZADA ÖLEN DOKTORUN YENGESİ: KUZU GİBİYDİ, ÖLÜM HİÇ YAKIŞMADI ONA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE KAZADA ÖLEN DOKTORUN YENGESİ: KUZU GİBİYDİ, ÖLÜM HİÇ YAKIŞMADI ONA - Son Dakika
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