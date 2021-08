ATAŞEHİR'DE KAMYONETİN EZDİĞİ 'ZEYTİN' ÖLDÜ - Son Dakika

ATAŞEHİR'de kargo firmasına ait kamyonet, iş yerinin önünde uyuyan 'Zeytin' isimli köpeğin üzerinden geçti. Köpek hayatını kaybederken, gözaltına alınan sürücü ise mahkemeden serbest bırakıldı. İki sokak köpeğinin, Zeytin'in yanına koştuğu görüntüleri değerlendiren veteriner hekim, "Köpeği hırpalıyormuş gibi görünüyor olabilir. Ama içgüdüsel olarak kendine getirmeye, silkelemeye çalışıyorlar ve köşeye çekiyorlar" dedi.

Olay, geçen perşembe Ataşehir'de meydana geldi. Lojistik firmasının beslediği 'Zeytin' isimli sokak köpeği iş yerinin önünde yatarken, park halindeyken sürücüsünün hareket ettirdiği kamyonet, köpeğin üzerinden geçti. Olayı gören 'Pamuk' ve 'Çakır' isimli köpekler de Zeytin'in yanına koştu. Sürücü ise bir süre sonra aracın kapısını açarak arkaya bakıp, yoluna devam etti. Köpeklerin 'Zeytin'i yol kenarına doğru çekmeleri güvenlik kameralarına yansırken, sesleri duyan iş yeri sahipleri ve çalışanları yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri yaralı köpeği veterinere götürdü. Köpek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BİZ NE OLDUĞUNU ŞAŞIRARAK CAMDAN BAKTIK"

Olay gününü anlatan iş yeri çalışanı Ferhan Avcılar, "Kargo şirketi tarafından bir araç, olay yerine yaklaştı ve köpeği görmesine rağmen üzerinden acımasızca geçti. Köpeğin o an can çekişmesine, ölümüne sebep oldu. Biz ne olduğunu şaşırarak camdan baktık. Köpeğin diğer arkadaşları, üzerinden geçilen köpeği çekerek oradan uzaklaştırmak istedi. Biz ne olduğunu anlamadık başta. Can çekişiyordu hayvan. Biz arkadaşları onu öldürüyor zannettik. 'Zeytin' buranın maskotu. Çok sevdiğimiz bir köpeğimizdi. Her sabah su verirdik, yemek verirdik. Herkesin dilindeydi" dedi.

"YAKLAŞIK 2,5 SAAT SONRA ARAÇ GÖNDERDİLER"

Avcılar, "Ben belediyeyi arayıp ve aciliyetini söylediğimde bana 'Hemen yollayacağız, herhangi bir problem yaşanmayacak' dediler. Olayın o kadar ciddi olduğunu söylememe rağmen yaklaşık 2,5 saat sonra bana bir araç gönderdiler. En sonunda geldiler, köpeği aldılar. Sonrasında haber geldi. 'Zeytin'i kaybettik. Hayvan sevmeyenlere söyleyeceklerim, kendi evladınızı koyun, sonuçta o da bir can. Onun da bir ailesi arkadaşları vardı. İçinize hayvan sevgisini aşılayın" diye konuştu.

VETERİNER BAKIR: İÇGÜDÜSEL OLARAK ARKADAŞLARINI KURTARMAK İÇİN YAPIYORLAR

Kargo aracının ezdiği köpeğin yanına diğer köpeğin koşmasını değerlendiren Veteriner Hekim Sena Bakır ise, "Araç direkt köpeğin üzerinden geçiyor zaten. Diğer köpekler de yanına koşuyorlar. Köpeği hırpalıyormuş gibi görünüyor olabilir. Ama içgüdüsel olarak kendine getirmeye, silkelemeye çalışıyorlar ve köşeye çekiyorlar. Biraz sert yapıyor olabilirler ama içgüdüsel olarak oraya direkt gidiyorlar ve arkadaşlarını kurtarmak amaçlı köşeye çekiyorlar. Kendine gelsin diye biraz silkeleme kendine getirmek için köşeye çekiyorlar arkadaşını" dedi.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Görüntüleri ihbar kabul eden Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri köpeği ezdiği iddia edilen sürücü Arif Aydoğdu'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydoğdu'nun çıkarıldığı mahkemece dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu arada kamyonetin ait olduğu kargo firması da olayla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.