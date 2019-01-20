Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Kamyonetteki Hırsızlık Anı Kamerada

Ataşehir'de Kamyonetteki Hırsızlık Anı Kamerada

1 saat önce

Ataşehir'de park halindeki kamyonetin brandasını keserek araçtaki malzemeleri çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir'de Kamyonetteki Hırsızlık Anı Kamerada, System.String[]


Ataşehir'de park halindeki kamyonetin brandasını keserek araçtaki malzemeleri çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 16 Ocak'ta Ataşehir Karaman Caddesi üzerinde park halindeki bir kamyonetin brandasını keserek araçtaki malzemeleri çalmaya çalışan şüpheli A.D (25) suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin aynı gün saat 14.00 sıralarında araç içerisinden dizüstü bilgisayarın çalınması, 16.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi'ndeki bir okulun güvenlik görevlisini tehdit ederek okuldan 40 lira çalınması olayının faili olduğu tespit edildi. Emniyette bir hırsızlık ve 3 kere uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının olduğu da bildirilen A.D. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Cep telefonu yansıyan görüntülerde şüphelinin kamyonetin arkasına çıkıp brandayı kestiği, araçtaki malzemeleri dışarı çıkardığı görülüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:52 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Park Halindeki Araçlardan Akü Çalan Hırsızdan Pişkin Sözler: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun 3 Çocuk Annesi Kadın, 61 Yaşındaki Yasak Aşkının Kurbanı Oldu

Akıllara Durgunluk Veren Olay! Parktaki Evsiz Kadına Uyuşturucu Verip Tecavüz Ettiler Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 14:00:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Kamyonetteki Hırsızlık Anı Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]