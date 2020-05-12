Ataşehir'de, kapalı semt pazarları sosyal mesafe kuralı için işaretlendi - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi, farklı günlerde kurulan kapalı semt pazar alanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla yeni önlemler almaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki kapalı semt pazarlarında vatandaşların tezgah önlerinde duracakları yeri ve mesafelerini belirlemek amacıyla işaretleme çalışmaları yapılıyor.



Alışveriş yapan vatandaşların sosyal mesafelerini korumaları amacıyla tezgah önlerine birer metrelik işaretleme yapan belediye ekipleri, uygulamayla tezgah önlerinde yaşanabilecek yığılmaların önlenmesini amaçlıyor.



Ekipler sık sık vatandaşlara alışveriş yaparken hangi noktalarda durmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıyor. Ayrıca pazar girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçülüyor, maskesiz vatandaşlar pazarlara alınmıyor, maskesi olmayanlara ise maske veriliyor.



Vatandaşlara salgınla mücadele konusunda uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşürleri de dağıtan zabıta ekipleri, gün boyu pazar yerlerini denetleyerek, tezgahların 3 metre kuralına uygun olmasını, esnafın ve vatandaşın maske takması, sosyal mesafeyi koruması, işaretlenen uygun noktalarda alışverişlerini yapmalarını, sebze ve meyveleri seçmeden almaları için hatırlatmalarda ve uyarılarda bulunuyor.