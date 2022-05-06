ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA

06.05.2022 17:02
ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA

ATAŞEHİR'de karısı Selma Kılıç'ı bıçaklayarak öldüren Tuncay Kılıç'ı çevredekiler saldırdı.

ATAŞEHİR'de karısı Selma Kılıç'ı bıçaklayarak öldüren Tuncay Kılıç'ı çevredekiler saldırdı. Polis saldırganı güçlükle öfkeli kalabalıktan kurtararak zırhlı araca bindirdi.

Olay saat  13.00 sıralarında Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddialara  göre aralarında bir süredir geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç ayrı yaşıyordu. Bugün parkta karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı.

Tuncay Kılıç bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği saldırganın rahat tavırları dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi . Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sema Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ

Karısını öldürdükten sonra parktan rahat tavırlarla ayrılan saldırganı çevredekiler yakaladı. Yere yatırılan saldırgan polis teslim edildi. Bu sırada Tuncay Kılıç'a öfkeli kalabalık saldırdı. Darbedilen saldırganı polis zırhlı araca güçlükle bindirdi.  Tuncay Kılıç sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"ELLERİNİ VE BIÇAĞI ÇİMENE SİLDİ"

Bu arada Görgü tanığı Hakkı Çırçır, "Parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama  engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı" dedi.

Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, " 'Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

YORUMLAR
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Tuncay Kılıç, Sema Kılıç, Şehit, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA - Son Dakika


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