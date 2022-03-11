Ataşehir'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Ataşehir'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Ataşehir'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

11.03.2022 17:09

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı dolayısıyla alarma geçen Ataşehir Belediyesi, ilçe genelinde sıcak çorba dağıtıyor, dezavantajlı olanlara ve evsizlere yemek ulaştırıyor.

Ataşehir Belediyesi, soğuk havanın daha etkili olduğu sabah saatlerinde yurttaşlara "Mobil İkram Araçları" ile sıcak çorba ikramında bulunuyor. Aynı zamanda mesaisine 7/24 devam eden sağlık çalışanları için de hastane önlerinde sıcak çorba dağıtılıyor.

Ataşehir Belediyesi Aşevi, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi yurttaşlara da sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyor. Sabahın ilk ışıklarında kazanlarda pişen yemekler, hijyen şartlarına uygun olarak paketlenerek kar, kış demeden Ataşehirli ailelere ulaştırılıyor.

Sokakta yaşayan evsiz yurttaşlar için en zor dönemlerden biri kış mevsimi. Ataşehir Kaymakamlığı da bu zorlu şartlarında yaşam mücadelesi veren evsiz, kimsesiz yurttaşları tek tek tespit ederek misafirhaneler, otel veya pansiyonlara yerleştiriyor. Sıcak bir yuvaya kavuşan yurttaşları yalnız bırakmayan Ataşehir Belediyesi evsiz yurttaşların iki öğün yemek ihtiyacını karşılıyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında bir açıklama yapan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Hava koşullarından dolayı günlük hayatın olumsuz etkilendiği, yurttaşların mağduriyet yaşadığı bu kış günlerinde, her şeyden önce yardıma ihtiyacı olan insanlara yararlı olma duygusuyla hareket ediyoruz. Yurttaşlarımızın yanında oluyor, sosyal hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Yurttaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunan İlgezdi sözlerine söyle devam etti: "Soğuk kış günlerinde de Ataşehir bize emanet. Aşevimizden çıkan sıcak yemekleri hanelere ulaştırıyor, üşüyen ellere dumanı üzerinde tüten çorbaları uzatıyor ve paylaşmanın paha biçilemez mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bu zorlu hava koşullarında özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler
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