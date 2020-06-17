Ataşehir'de kask çaldıkları iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Çalışmanın devamında, kaskları çalarak Fatih G'ye getiren şüpheliler Atakan Yasin U. (20), Berat Y. (21) ve küçük yaştaki A.B, Kadıköy'de bir otomobilde yakalandı. Otomobilde de 5 çalıntı motosiklet kaskı ele geçirildi.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından çalınan kaskların Fatih G'ye (38) satıldığını tespit etti.

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