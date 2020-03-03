Ataşehir'de kavga eden gruptakiler havaya ateş açtı - Son Dakika

Ataşehir'de çıkan kavgada havaya ateş açılması üzerine, polis bir kişiyi gözaltına aldı.

Barbaros Mahallesi'ndeki bir rezidansta iki grup arasında çıkan kavgada, gruptaki bazı kişiler silahla havaya ateş açtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine aralarında zırhlı araçların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, alacak nedeniyle çıktığı belirtilen kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.