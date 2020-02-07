Ataşehir'de kaybolan ayakkabıcı dükkanında ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de kaybolan ayakkabıcı dükkanında ölü bulundu - Son Dakika

Ataşehir'de kaybolan ayakkabıcı dükkanında ölü bulundu

10 dakika önce

Ataşehir'de kendisinden 4 gündür haber alınamayan ayakkabıcı dükkanında ölü bulundu.

Ataşehir'de kaybolan ayakkabıcı dükkanında ölü bulundu, System.String[]

Ataşehir'de kendisinden 4 gündür haber alınamayan ayakkabıcı dükkanında ölü bulundu.

Küçükbakkalköy Mahallesi Mavideniz Sokak'ta bulunan dükkanını 4 gündür açmayan Ahmet Bülbül'ü diğer esnaflar ve komşuları merak etti. Bu durum üzerine dükkanın anahtarı bulunan başka bir esnaf, kapıyı açınca Bülbül'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bülbül'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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