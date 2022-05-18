ATAŞEHİR'DE KAZA YAPTI KOVALAMAYA DEVAM ETTİ - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE KAZA YAPTI KOVALAMAYA DEVAM ETTİ

18.05.2022 09:20

ATAŞEHİR'DE KAZA YAPTI KOVALAMAYA DEVAM ETTİCengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - ATAŞEHİR'de dörtlü sinyalleri yanık halde önünde giden aracı kovalayan otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki araca çarptı.

ATAŞEHİR'DE KAZA YAPTI KOVALAMAYA DEVAM ETTİ

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) - ATAŞEHİR'de dörtlü sinyalleri yanık halde önünde giden aracı kovalayan otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki araca çarptı. Kazaya aldırmayan sürücü kovaladığı aracın peşinden gitti. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Görüntüler araç kamerasıyla geçen pazartesi Kayışdağı Caddesi'nde kaydedildi. Saat 17.00 sıralarında dörtlü sinyalleri yanık iki otomobil, peş peşe trafiği tehlikeye atacak şekilde hızla sağ şeritten ilerledi. Kovalamacaya girdikleri değerlendirilen otomobillerden önde gideni virajdan geçerek, yoluna devam ederken onu takip eden cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki araca vurdu. Görüntülerin devamında cipin sürücüsü kazanın ardından tekrar yola dönerek, aracın peşine düştü. Otomobiller bir süre sonra gözden kayboldu.

ATAŞEHİR'DE KAZA YAPTI KOVALAMAYA DEVAM ETTİ
ATAŞEHİR'DE KAZA YAPTI KOVALAMAYA DEVAM ETTİ
ATAŞEHİR'DE KAZA YAPTI KOVALAMAYA DEVAM ETTİ
ATAŞEHİR'DE KAZA YAPTI KOVALAMAYA DEVAM ETTİ
ATAŞEHİR'DE KAZA YAPTI KOVALAMAYA DEVAM ETTİ

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Kaynak: DHA

Cengiz Çoban, Otomobil, Kaza, DHA, Güncel, Son Dakika

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