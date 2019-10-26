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ataşehir'de kemerli kavga kamerada

45 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-İSTANBUL-DHAAtaşehir'de iki aile üyeleri arasında kemerli, tekmeli ve yumruklu kavga çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-İSTANBUL-DHA

Ataşehir'de iki aile üyeleri arasında kemerli, tekmeli ve yumruklu kavga çıktı.

İçerenköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bazı kişilerin kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurması dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Biber gazı sıkarak kavgayı ayırmaya çalışan polis, olay yerine takviye ekip istedi. Yardımcı ekiplerin gelmesiyle kavgaya müdahale eden ekipler tarafları ayırdı. Kavgada gruptakilerden bazıları yaralandı.

KEMERLİ KAVGA KAMERADA

Kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde iki grup birbirine saldırıyor. Gruptakilerden bazılarının elindeki kemer dikkat çekerken, polis memurları kavgayı ayırmaya çalışıyor.

"KALABALIK İKİ GRUP BİRBİRLERİNE TEKME, YUMRUK, KEMERLE VURUYORDU"

Görgü tanığı Zeki Dursun, "Bağrışma seslerini duyunca hemen dışarı çıktık. Kalabalık iki grup birbirlerine tekme, yumruk, kemerle vuruyordu. Ekip geldi ama yetersiz kaldı, diğer ekipler gelince kavgayı ayırdılar. 1 kişi baygın yerde yatıyordu" diye konuştu.

ataşehir'de kemerli kavga kamerada

Ataşehir, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:05 Kaynak: DHA
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